3 أسباب وراء شحن هاتفك ببطء

تواصل – وكالات:

يعاني بعض المستخدمين من بطء شحن هواتفهم الذكية، في الوقت الذي أصبحت فيه الهواتف جزءاً لا يتجزأ من حياة أي شخص، وفيما يلي نعرض مجموعة من الأسباب التي تجعل الهواتف الذكية تستنزف بطاريتها بشكل أكبر، إضافة إلى كونها تستغرق الكثير من الوقت في عملية شحن البطارية كما يلي:

– الشاحن مقلَّد

هناك الكثير من المنتجات المقلدة والتي يأتي على رأسها شاحن الهاتف، حيث إن الشواحن المقلدة لا توفر نفس معايير الشحن التي توفرها الشواحن الأصلية الخاصة بالهواتف الذكية، إذا أن نقل طاقة أكبر أو أقل من المطلوبة للهاتف يؤثر على البطارية وعلى عملية الشحن.

– استخدام الهاتف خلال الشحن

من الأمور التي تؤدي لبطء الشحن، هو استخدام الهاتف خلال هذه العملية، حيث إن هذا الأمر يؤدي لما يعرف بـ “الخلايا النائمة، والتي تنتج عن استخدام الهاتف خلال الشحن أو عمل التطبيقات في الخلفية مما يستنزف طاقة البطارية في النهاية.

– مصدر الطاقة غير مناسب

يلجأ بعض المستخدمين في بعض الأحيان للاعتماد على منافذ USB الموجودة في أجهزة لكمبيوتر لشحن هواتفهم الذكية، لكن هذا أمراً خطير، إذ إن بعض هذه المنافذ يقدم في الكثير من الأحيان تيار كهربائي أكبر أو أقل من المطلوب مما يؤثر على عملية الشحن في النهاية.