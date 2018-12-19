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بهذه الطريقة تغلب على التهابات الحلق وأعراض البرد

بهذه الطريقة تغلب على التهابات الحلق وأعراض البرد
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تواصل – وكالات:

في الشتاء تكثر الإصابة بالبرد والأنفلونزا، وخلال برودة الطقس يعاني الكثيرون من أعراض البرد، كالتهاب الحلق وآلام الزور واللوزتين، مع آلام الجسم وارتفاع درجة حرارة الجسم قليلا.

وفي تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي أوضح أن العلاجات المنزلية الطبيعية تساهم كثيرا في التخلص من نزلات البرد والأنفلونزا التي تتكرر بشكل دائم في الكبار والصغار في الشتاء.

ولذا يمكن للمشروبات الدافئة أن تفيد في تلك الحالة، كما أن الغرغرة الدافئة تساعد على تهدئة بعض أعراض البرد، والتي من أهمها التهاب الحلق وآلامه الشديدة المزعجة.

ونصح الموقع باستخدام المياه الدافئة المالحة، بإضافة ملعقة صغيرة من الملح على كوب من المياه الدافئة الحانية والغرغرة بها بداية من عمر الست سنوات، فهو ينظف الفم ويساعد على التخلص من أوجاع الحلق والزور، ويسهل البلع وتخفف من الشعور بالأوجاع.

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