عام النمو الاقتصادي بالمملكة.. أبرز 9 منجزات لـ 2018

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شهد عام 2018 تقدماً ونمواً ملحوظاً في اقتصاد المملكة، الأمر الذي انعكس على معدلات نمو الناتج المحلي، وانعكس إيجاباً أيضاً على مختلف القطاعات في المملكة.
وخلال التقرير التالي نستعرض أبرز 9 منجزات اقتصادية لعام 2018، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن”:
- تم توقيع 59 اتفاقية استثمارية أجنبية عبر الهيئة العامة للاستثمار، بقيمة تقدر بـ24 مليار ريال، مما يسهم في توليد ما يقارب 12 ألف وظيفة في سوق العمل السعودي
- ارتفاع عدد شركات الاستثمار الأجنبية التي وصلت إلى المملكة بنسبة تفوق 90 % عام 2018 مقارنة بالعام السابق، وسيصب ذلك في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- تم اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص وتخصيص 200 مليار ريال على مدى 4 سنوات، بدأت بمبادرتين في مطلع عام 2017، تبعتها بعد ذلك حزمة مبادرات شملت 17 مبادرة تم إطلاقها أواخر عام 2017، وجار تنفيذها هذا العام
- أسهمت الإصلاحات المالية المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي، مثل ضريبة القيمة المضافة، ومبادرة المقابل المالي على الوافدين، وتصحيح أسعار الطاقة، في تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتأمين مصدر رئيس لاستدامتها
- مهّد تطوير الأسواق المالية، وتحسين البيئة القانونية للاستثمار الأجنبي، وتطوير أدوات الاستثمار إلى ترقية السوق السعودية في مؤشرات «فوتسي راسل»، و«أم أس سي آي»، و«أس بي» للأسواق الناشئة
- أسهمت الإصلاحات الهيكلية في إبقاء التصنيف الائتماني لاقتصاد المملكة، من وكالات التصنيف الدولية، مع نظرة مستقبلية مستقرة
- استمرت حكومة المملكة في إطلاق ودعم سلسلة من المشاريع الكبرى، التي تعنى برفع جودة الحياة، ويسهم في توظيف مزيد من المواطنين، مثل إطلاق مشاريع «نيوم، والبحر الأحمر، والقديّة الترفيهي».
- تم تدشين منصة «اعتماد» الرقمية، التي تمثل نقلة نوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية الخاصة بوزارة المالية، إذ تسهم «اعتماد» في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفر المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة
- تأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، الذي تم إنشاؤه لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي بشقيه «التشغيلي والرأسمالي».