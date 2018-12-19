عام النمو الاقتصادي بالمملكة.. أبرز 9 منجزات لـ 2018

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شهد عام 2018 تقدماً ونمواً ملحوظاً في اقتصاد المملكة، الأمر الذي انعكس على معدلات نمو الناتج المحلي، وانعكس إيجاباً أيضاً على مختلف القطاعات في المملكة.

وخلال التقرير التالي نستعرض أبرز 9 منجزات اقتصادية لعام 2018، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن”: