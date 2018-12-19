الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

والد الطالبين المتوفيين بعد أداء الاختبار يروي تفاصيل الحادث

والد الطالبين المتوفيين بعد أداء الاختبار يروي تفاصيل الحادث

العثور على «طلاسم سحرية» بحوزة امرأتين.. وشرطة جدة تحقق

العثور على «طلاسم سحرية» بحوزة امرأتين.. وشرطة جدة تحقق

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

عام النمو الاقتصادي بالمملكة.. أبرز 9 منجزات لـ 2018

عام النمو الاقتصادي بالمملكة.. أبرز 9 منجزات لـ 2018
0

تواصل – متابعات:

شهد عام 2018 تقدماً ونمواً ملحوظاً في اقتصاد المملكة، الأمر الذي انعكس على معدلات نمو الناتج المحلي، وانعكس إيجاباً أيضاً على مختلف القطاعات في المملكة.

وخلال التقرير التالي نستعرض أبرز 9 منجزات اقتصادية لعام 2018، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن”:

  • تم توقيع 59 اتفاقية استثمارية أجنبية عبر الهيئة العامة للاستثمار، بقيمة تقدر بـ24 مليار ريال، مما يسهم في توليد ما يقارب 12 ألف وظيفة في سوق العمل السعودي
  • ارتفاع عدد شركات الاستثمار الأجنبية التي وصلت إلى المملكة بنسبة تفوق 90 % عام 2018 مقارنة بالعام السابق، وسيصب ذلك في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • تم اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص وتخصيص 200 مليار ريال على مدى 4 سنوات، بدأت بمبادرتين في مطلع عام 2017، تبعتها بعد ذلك حزمة مبادرات شملت 17 مبادرة تم إطلاقها أواخر عام 2017، وجار تنفيذها هذا العام
  • أسهمت الإصلاحات المالية المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي، مثل ضريبة القيمة المضافة، ومبادرة المقابل المالي على الوافدين، وتصحيح أسعار الطاقة، في تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتأمين مصدر رئيس لاستدامتها
  • مهّد تطوير الأسواق المالية، وتحسين البيئة القانونية للاستثمار الأجنبي، وتطوير أدوات الاستثمار إلى ترقية السوق السعودية في مؤشرات «فوتسي راسل»، و«أم أس سي آي»، و«أس بي» للأسواق الناشئة
  • أسهمت الإصلاحات الهيكلية في إبقاء التصنيف الائتماني لاقتصاد المملكة، من وكالات التصنيف الدولية، مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • استمرت حكومة المملكة في إطلاق ودعم سلسلة من المشاريع الكبرى، التي تعنى برفع جودة الحياة، ويسهم في توظيف مزيد من المواطنين، مثل إطلاق مشاريع «نيوم، والبحر الأحمر، والقديّة الترفيهي».
  • تم تدشين منصة «اعتماد» الرقمية، التي تمثل نقلة نوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية الخاصة بوزارة المالية، إذ تسهم «اعتماد» في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفر المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة
  • تأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، الذي تم إنشاؤه لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي بشقيه «التشغيلي والرأسمالي».
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المالية تكشف عن تسلمها نصف مليون أمر دفع خلال 2018 بقيمة 820 مليار ريال

المالية تكشف عن تسلمها نصف مليون أمر دفع خلال 2018 بقيمة 820 مليار ريال

ترقب وتفاؤل لميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة

ترقب وتفاؤل لميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة

توقعات بإقرار الميزانية الجديدة خلال أيام.. تعتمد على 3 محاور أساسية

توقعات بإقرار الميزانية الجديدة خلال أيام.. تعتمد على 3 محاور أساسية

كاتب: رسوم الوافدين ينبغي أن يصاحبها تساهل في تغيير صاحب العمل

كاتب: رسوم الوافدين ينبغي أن يصاحبها تساهل في تغيير صاحب العمل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>