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استمرار الاحتجاجات في إيران.. والمعارضة تدين القمع

استمرار الاحتجاجات في إيران.. والمعارضة تدين القمع
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تواصل – وكالات:

تواصلت الاحتجاجات والإضرابات لمختلف الشرائح للمواطنين في العاصمة الايرانية طهران وعدد من المدن منها رفسنجان ومدينتا كرج  شرق البلاد وأصفهان « وسط» وميناء ماهشهر ومدينة بهبهان في جنوب غرب إيران.

إلى ذلك  استمر عمال صناعة الصلب في الأحواز في إضرابهم أمس، رغم حملة الاعتقالات الواسعة ضدهم من قبل السلطات الإيرانية.

وعبرت المعارضة الإيرانية عن رفضها لمواصلة النظام سياسته القمعية ضد المناهضين لسياساته، مطالبة العمال والشباب وطلبة الجامعات بدعم العمال المضربين عن العمل والانضمام إلى صفوفهم.

كما ناشدت الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق العمال بدعم إضراب العمال واتخاذ إجراء عاجل للإفراج عن العمال المعتقلين.

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