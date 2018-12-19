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«أمن الدولة» يطيح بـ177 متهماً في قضايا الإرهاب.. تعرف على جنسياتهم

«أمن الدولة» يطيح بـ177 متهماً في قضايا الإرهاب.. تعرف على جنسياتهم
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تواصل – الرياض:

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 177 متهماً في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، خلال 79 يوماً، وذلك في الفترة من 15 المحرم 1440 الموافق 25 سبتمبر 2018، إلى يوم الأربعاء الماضي 5 ربيع الآخر الموافق 12 ديسمبر، وتم إيداعهم سجون المباحث العامة.

وتوزعت جنسيات المقبوض عليهم بين 14 دولة، من بينهم 94 مواطناً و23 سورياً و19 يمنياً و16 مصرياً. كما شملت القائمة 7 فلبينيين و4 هنود و4 بنجلادشيين وموقوفان من كلٍ من السودان وطاجكستان وباكستان، بالإضافة إلى موقوف واحد من كلٍ من لبنان وروسيا وكازاخستان وميانمار.

وبلغ إجمالي عدد الموقوفين حتى يوم الأربعاء الماضي 5397 موقوفاً منهم من لا يزال رهن التحقيق ومنهم من تجري محاكمته ومنهم من يقضي محكوميته.

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