دعوات غربية لمقاطعة نوع شوكولاتة وضعت ملصق «حلال»

تواصل – وكالات:

الإسلاموفوبيا لا تزال منتشرة في العالم الغربي على نطاق واسع، وعلى الشركات التجارية دوماً أن تكون حذرة وتتجنب ما قد يثير الرأي العام الغربي ضدها.

شوكولا توبليرون ذات شريط المثلثات الشهيرة وضعت شهادة “حلال” على منتجاتها ولم تكن تتوقع أنها بهذا ستثير الرأي العام ضدها، وأنها في مرحلة ما ستتلقى دعوات بمقاطعتها.

التعديل الذي جرى في أبريل الماضي بات معروفاً على نطاق واسع ويثير اليوم تفاعلا على الانترنت. ولكن السؤال الأهم هو: هل طرأ أي تغيير حقاً على المكونات، حسبما تساءل موقع مجلة فوكوس الألماني.

جواباً عن هذا السؤال قالت متحدثة باسم الشركة “المصنع وكل منتجاته منحوا شهادة تطابق منتجاتهم ومكوناتها مع مقاييس الحلال، وهذا لا يعني بالضرورة تغيير مسار عملية الإنتاج، بل إن النسخة الأصلية من المنتج ما زالت هي المعمول بها”.

مجلة شتيرن الألمانية غردت تقول” خصصت توبليرون منتجا حلالاً للمسلمين، وهو أمر أثار مزيدا من الجدل.

المسألة الأكثر خطورة التي وردت بشكل عابر في تقرير المجلة هي أنّ الشركات التي تعرض شهادة “حلال” علناً على منتجاتها معرضة لمقاطعة الجمهور في سويسرا، فكيف سيكون وضع الشركة السويسرية التي مقرها في العاصمة برن؟

ويبدو أن Toblerone متخوفة من رد فعل المستهلكين السويسريين ومن التوجه الذي يدعو لمقاطعة كل منتجات الحلال في سويسرا، لذا لم تعلن بشكل واضح عن شهادة “حلال” على علبتها.