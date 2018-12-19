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طبيب يقطع 3 كيلومترات مشياً لعلاج مريض في أضم وسط السيول وخارج الدوام

طبيب يقطع 3 كيلومترات مشياً لعلاج مريض في أضم وسط السيول وخارج الدوام
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تواصل – مكة:

كرم مدير مستشفى أضم العام بمنطقة مكة المكرمة أمس (الثلاثاء)، طبيباً باكستانياً من منسوبي المستشفى بعد مبادرته الإنسانية بقطع 3 كيلومترات مشياً على قدميه لعلاج مريض، بعد أن تعذر وصول السيارات إلي منزله بسبب السيول.

وكان اثنان من أبناء المريض قد حضروا إلى الطبيب محمد بشير باهادر خارج وقت الدوام وأخبراه أن والدهما أصيب في رأسه بسبب تعرضه للسقوط، وأصر الطبيب على الذهاب إليه مشياً رغم وعورة الطريق، حيث أدت السيول التي شهدتها المنطقة قبل أسبوعين إلى تعذر وصول السيارات إلى منزل المريض.

من جانبه، أكد مدير مستشفى أضم كرم الزهراني، أن ما قام به الطبيب باهادر ضمن واجباته الوظيفية، وأنه فعل ذلك إيماناً بأن الطب رسالة إنسانية تسمو فيها القيم ويضحي فيها الطبيب براحته من أجل المرضى.

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