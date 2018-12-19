الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

والد الطالبين المتوفيين بعد أداء الاختبار يروي تفاصيل الحادث

والد الطالبين المتوفيين بعد أداء الاختبار يروي تفاصيل الحادث

العثور على «طلاسم سحرية» بحوزة امرأتين.. وشرطة جدة تحقق

العثور على «طلاسم سحرية» بحوزة امرأتين.. وشرطة جدة تحقق

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

وظيفة Threema Safe.. حل جديد للنسخ الاحتياطي

وظيفة Threema Safe.. حل جديد للنسخ الاحتياطي
0

تواصل – وكالات:

يمكن لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري Threema المشفر إجراء عمليات النسخ الاحتياطي لحساب المستخدم وجهات الاتصال ومجموعات الدردشة عن طريق وظيفة Threema Safe الجديدة.

وأوضحت الشركة السويسرية أن بيانات النسخ الاحتياطي يتم تخزينها بشكل مشفر على الجهاز الجوال، فضلا عن إمكانية تخزينها على خدمات الحوسبة السحابية مثل غوغل درايف.

وعلى العكس من وظيفة النسخ الاحتياطي Threema ID السابقة فإن وظيفة Threema Safe الجديدة تتيح إمكانية نقل بروفايل المستخدم ومواصلة استعماله، مثلا عند تغيير نظام تشغيل الهاتف الذكي من غوغل أندرويد إلى أبل “آي أو إس” أو العكس.

وتتوافر وظيفة Threema Safe حاليا للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد، وسوف يتم إطلاقها لاحقاً لأصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام أبل “آي أو إس” ومايكروسوفت ويندوز فون عن طريق تحديث البرمجيات.

وتشتمل النسخة الاحتياطية على البيانات الأساسية مثل معرف Threema واسم المستخدم وصورة البروفايل وجهات الاتصال، بالإضافة إلى عضويات المجموعات وقوائم التوزيع، علاوة على قيام وظيفة Threema Safe بتخزين العديد من إعدادات التطبيق.

وأكدت الشركة السويسرية على أن محتويات الرسائل لا تعد جزءاً من بيانات النسخ الاحتياطي، ويمتاز تطبيق Threema بأنه أداة للتراسل الفوري مع تشفير البيانات من النهاية إلى النهاية، ويتيح للمستخدم إمكانية إخفاء الهوية، ويتوافر نظير تكلفة تبلغ 3 يورو.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحقق من نسختك الاحتياطية بـ«واتس آب».. قبل هذا التاريخ

تحقق من نسختك الاحتياطية بـ«واتس آب».. قبل هذا التاريخ

حل مشكلة «فشل النسخ الاحتياطية لـiPhone»

حل مشكلة «فشل النسخ الاحتياطية لـiPhone»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>