وظيفة Threema Safe.. حل جديد للنسخ الاحتياطي

تواصل – وكالات:

يمكن لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري Threema المشفر إجراء عمليات النسخ الاحتياطي لحساب المستخدم وجهات الاتصال ومجموعات الدردشة عن طريق وظيفة Threema Safe الجديدة.

وأوضحت الشركة السويسرية أن بيانات النسخ الاحتياطي يتم تخزينها بشكل مشفر على الجهاز الجوال، فضلا عن إمكانية تخزينها على خدمات الحوسبة السحابية مثل غوغل درايف.

وعلى العكس من وظيفة النسخ الاحتياطي Threema ID السابقة فإن وظيفة Threema Safe الجديدة تتيح إمكانية نقل بروفايل المستخدم ومواصلة استعماله، مثلا عند تغيير نظام تشغيل الهاتف الذكي من غوغل أندرويد إلى أبل “آي أو إس” أو العكس.

وتتوافر وظيفة Threema Safe حاليا للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد، وسوف يتم إطلاقها لاحقاً لأصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام أبل “آي أو إس” ومايكروسوفت ويندوز فون عن طريق تحديث البرمجيات.

وتشتمل النسخة الاحتياطية على البيانات الأساسية مثل معرف Threema واسم المستخدم وصورة البروفايل وجهات الاتصال، بالإضافة إلى عضويات المجموعات وقوائم التوزيع، علاوة على قيام وظيفة Threema Safe بتخزين العديد من إعدادات التطبيق.

وأكدت الشركة السويسرية على أن محتويات الرسائل لا تعد جزءاً من بيانات النسخ الاحتياطي، ويمتاز تطبيق Threema بأنه أداة للتراسل الفوري مع تشفير البيانات من النهاية إلى النهاية، ويتيح للمستخدم إمكانية إخفاء الهوية، ويتوافر نظير تكلفة تبلغ 3 يورو.