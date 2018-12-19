فيروس خطير يهاجم الأطفال والمسنين في الشتاء

تواصل – وكالات:

قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي وأمراض الأيض إن “النوروفيروس” (Norovirus) يهاجم الأطفال الصغار والمسنين بصفة خاصة في الشتاء.

وأوضحت الجمعية أن هذا الفيروس المعروف أيضا “بفيروس قيء الشتاء” “winter vomiting virus” يصيب المعدة والأمعاء وتتمثل أعراضه في الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والحمى والجفاف والخمول والإعياء.

ويتعين على المريض ملازمة الفراش طوال فترة المرض، وكذلك البقاء في المنزل لمدة يومين إضافيين بعد زوال القيء والإسهال، مع مراعاة الإكثار من شرب السوائل لمواجهة الجفاف والالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية كغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتنظيف المرحاض جيداً.

وفي حال تدهور الحالة الصحية العامة للمريض، فيجب حينئذ استشارة الطبيب فوراً.