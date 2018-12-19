«الإسكان» تكشف عدد مستفيدي برنامج «سكني» خلال 2018

تواصل – الرياض:

كشفت بيانات وزارة الإسكان عن وصول عدد المستفيدين من برنامج «سكني»، الذي أطلقته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال العام الحالي إلى 300495 مستفيداً، من خلال الدفعة 12 للبرنامج (بمتوسط 823 مستفيداً يومياً).

وأعلنت الوزارة أولى دفعاتها من العام الحالي، وشملت منتجات الدفعة الأولى 19481 مستفيداً، وأطلقت الوزارة وصندوق التنمية العقارية الدفعة الثانية من برنامج «سكني» بإجمالي يصل إلى 20514 منتجاً سكنياً وتمويلياً، تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الحالي.

فيما بلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثالثة لبرنامج سكني لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ما يقارب 21800 مستفيد، ووصل عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم وقيد الإنشاء 8080 وحدة.

وبلغ إجمالي تفاصيل المنتجات المقدمة لشهر أبريل ضمن الدفعة الرابعة من برنامج «سكني» لعام 2018، شاملة 21.8 ألف منتج سكني وتمويلي.

وفي شهر مايو تم الإعلان عن أكثر من 21 ألف مستفيد في الدفعة الخامسة، فيما بلغ إجمالي المنتجات السكنية التي أعلنتها الوزارة والصندوق خلال الدفعة السادسة لشهر يونيو الماضي من العام الحالي 23.7 ألف منتج في جميع مناطق المملكة.

في حين كان عدد المنتجات التي أعلنتها وزارة الإسكان للدفعة السابعة من برنامج «سكني 2018» نحو 25 ألف منتج في جميع مناطق المملكة.