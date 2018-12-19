توقعات بموجة غبار على 6 مناطق.. وأمطار في هذه الأماكن

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية. كما لايستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي و الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزءين الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.