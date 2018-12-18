شبكة أمريكية: تحفيز النمو الاقتصادي أولوية للمملكة

تواصل – وكالات:

قالت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن خطوة استمرار المملكة في صرف بدل غلاء المعيشة، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشير إلى أن المملكة تعطي أولوية لتحفيز النمو الاقتصادي للبلاد.

وأشارت إلى أن وزارة المالية في المملكة قالت إن الإنفاق الحكومي في البلاد سيزيد بأكثر من 7% العام المقبل، بحيث يصل إلى 1.106 تريليون ريال، من 1.030 تريليون.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن محللين أن استمرار صرف البدلات، التي تقدر بنحو 13 مليار دولار، تهدف لتحفيز النمو.

وأوضح جان-بول بيجات (كبير الباحثين في لايت هاوس ريسيرش)، إنه طالما ظلت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها الحالية، فإن تحفيز النمو سيكون هو الأولوية الفورية، مضيفا أن المملكة تستهدف زيادة النمو والحد من البطالة.