«مدني الشرقية»: لا إصابات في حريق شركة أسماك بـ«صناعية دلة»

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قال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، إن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً في تمام الساعة (٢:٣٠) من مساء الثلاثاء، عن اندلاع حريق في مستودع بحي صناعية دلة تابع لإحدى شركات الأسماك.

وعلى الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن نشوب حريق في منطقة التخزين لمواد التغليف وثلاجتين لحفظ الأسماك على مساحة تقديرية (١٠٠٠) م٢ ، ولا تزال عمليات التبريد مستمرة بالموقع.

وأوضح المقدم “الشهراني” أنه تمت مكافحة الحريق عند الوصول مباشرة، وحرص قائد الموقع ورجال الدفاع المدني بالموقع على حماية وسلامة المتواجدين بالموقع، بإخلائها فوراً وحصر الحريق دون انتقاله للمنشآت المجاورة، ولم ينتج عن الحادث إصابات، وما زال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحادث.