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ضبط مصنع عرق يديره عمال مجهولون بـ«حسينية مكة» (صور)

ضبط مصنع عرق يديره عمال مجهولون بـ«حسينية مكة» (صور)
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تواصل – مكة المكرمة:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، من ضبط 62 برميلاً سعة 142 لتراً، إضافة إلى جهازين يُستخدمان للتقطير وتصنيع العرق المسكر بأحد المواقع بحسينية مكة.

وكانت وردت معلومات لشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة عن وجود استراحة تحت الإنشاء بأحد المواقع العشوائية بحي الحسينية، يتم فيها إعداد وتصنيع مادة العرق المسكر، وتُدار من عمالة مخالفة.

وعلى الفور تم الانتقال للموقع بالقوة اللازمة، ومداهمة الموقع، ووُجد بداخله جهازان كبيران، يستخدمان في التقطير، وعدد 62 برميلاً سعة 142 لتراً مملوءة بمادة العرق المسكر، وعدد من قوارير العرق ذات الحجم الكبير معدة للبيع، وعدد كبير المواد المستخدمة في التصنيع.

وخلال المداهمة تم ضبط شخصين من العمالة المخالفة من جنسية عربية مجهولة الهوية، وسُلم الموقع والشخصان لمركز شرطة الكعكية، وتم إتلاف المضبوطات بمشاركة مندوب الأمانة، وفصل الكهرباء عن الموقع، واستكمال الإجراءات النظامية.

 

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