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بينهم 4 أطفال.. إصابة 7 من عائلة واحدة إثر انقلاب مركبة بالطائف

بينهم 4 أطفال.. إصابة 7 من عائلة واحدة إثر انقلاب مركبة بالطائف
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تواصل – الطائف:

أصيب 7 أشخاص (بينهم 4 أطفال) من عائلة واحدة، مساء أمس الثلاثاء، بإصابات متفاوتة؛ إثر انقلاب مركبتهم بطريق عشيرة بعد الفيصلية باتجاه المحاني.

وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحادثة، ومن ثم تم توجيه 4 فرق إسعافية على الفور، بقيادة القائد الميداني، خالد الحارثي.

وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود 7 إصابات (بينهم 4 أطفال) وعلى الفور تم التعامل مع الإصابات.

وتعرض شخصان لإصابات متوسطة فيما صنفت بقية الإصابات بالبسيطة، ما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية لهم، ونقلهم بعد التنسيق إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.

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