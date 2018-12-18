توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، ليوم غدٍ الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير، تشمل السواحل منها، تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار، على مناطق: المدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وأيضاً لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على شمال وشرق المملكة.

أما عن حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة، أن الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 – 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج على الشمالي والأوسط.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.