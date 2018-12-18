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تعرّف على قيمة غرامة الوقوف الخاطئ بمواقف مطار الریاض

تعرّف على قيمة غرامة الوقوف الخاطئ بمواقف مطار الریاض
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت لوحة تنبیھیة مثبتة في مواقف مطار الملك خالد الدولي بالرياض أن قيمة غرامة الوقوف الخاطئ تقدر بقيمة 525 ريالاً.

ووثقت صورة متداولة، وجود لوحات مثبتة بعدة أماكن في مواقف المطار (بما فیھا المواقف المخصصة لذوي الاحتیاجات الخاصة)، لإرشاد قائدي المركبات لوقف سیاراتھم بشكل صحیح تفادياً لتوقیع العقوبة المقررة.

يأتي ذلك فيما تم تثبیت كامیرات مراقبة بنواحي المواقف وكامیرات أخرى يجري تثبیتھا لرصد المركبات التي لا تقف بشكل مستقیم على الخط المخصص للوقوف؛ لمخالفتھا وتوقیع غرامة 525 ريالاً علیھا.

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