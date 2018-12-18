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وزير المالية يكشف حجم الأموال المستردة من محتجزي «الريتز»

وزير المالية يكشف حجم الأموال المستردة من محتجزي «الريتز»
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت حكومة المملكة أنها حصلت في 2018 على 13.3 مليار دولار من رجال الأعمال والمسؤولين الذين تم احتجازهم في نوفمبر عام 2017 في إطار مكافحة الفساد.

وأوضح وزير المالية، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جمعت ما يزيد عن 50 مليار ريال؛ ما يعادل نحو 13.33 مليار دولار، حتى الآن هذا العام من التسويات التي توصلت إليها مع المحتجزين في إطار تلك الحملة.

وسبق أن ذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة “بلومبيرج” نشرت يوم 5 أكتوبر الماضي، أن سلطات بلاده تلقت حتى ذلك اليوم بشكل عام نحو 35 مليار دولار من المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم، متوقعاً أن تستكمل عملية دفع أموال التسويات خلال العامين المقبلين.

وشهدت المملكة عام 2017 حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 ممن يشتبه بضلوعهم في الفساد، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون كبار، احتجزوا في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض.

وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم 4 نوفمبر 2017 أمراً ملكياً أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين.

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