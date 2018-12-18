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أمريكا: لا نهدف للتخلص من بشار الأسد ولن نمول «إعادة الإعمار»

أمريكا: لا نهدف للتخلص من بشار الأسد ولن نمول «إعادة الإعمار»
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تواصل – وكالات:

أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، أمس الاثنين، أن بلاده لا تسعى إلى “التخلص” من بشار الأسد لكنها بالمقابل لن تمول إعادة إعمار هذا البلد، إذا لم يتغير نظامه “جوهرياً”.

وقال جيفري إن نظام الأسد يجب أن يوافق على “تسوية” إذ إنه لم يحقق انتصاراً تاماً بعد سبع سنوات من الحرب في ظل وجود 100 ألف مقاتل معارض مسلَّح على الأراضي السورية.

وأضاف خلال مؤتمر في مركز “أتلانتيك كاونسل” للأبحاث في واشنطن: “نريد أن نرى نظاماً مختلفاً جوهرياً، وأنا لا أتحدّث عن تغيير النظام. نحن لا نحاول التخلّص من الأسد”.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن كلفة إعادة إعمار سوريا تتراوح بحسب تقديراته بين 300 و400 مليار دولار، جدّد التحذير الغربي للنظام السوري ومفاده أن الدول الغربية لن تسهم في تمويل إعادة الإعمار إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي يقبله الجميع ويترافق مع تغيير في سلوك النظام السوري.

وقال جيفري إن: “الدول الغربية مصمّمة على عدم دفع أية أموال لهذه الكارثة طالما ليس لدينا شعور بأن الحكومة مستعدّة لتسوية، لتجنّب فتح الباب أمام أهوال جديدة في السنوات المقبلة”.

وفي السنوات الأولى للحرب في سوريا، دأبت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما على مطالبة بشار الأسد بالرحيل عن السلطة، لكن مع مرور الوقت واشتداد الحرب تغيّر هذا الموقف بعض الشيء؛ إذ بدا أن واشنطن وضعت هذه الأولوية جانباً.

ولكن التغير في الموقف الأمريكي بدا جلياً مع تولي الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، السلطة في مطلع 2017 إذ لم يعد رحيل الأسد أولوية لواشنطن التي باتت تقول إن مصير الأسد يجب أن يقرره “الشعب السوري”.

غير أن واشنطن لم تخفِ يوماً، ولا سيما في الأشهر الأخيرة، أنها تفضل رحيل الأسد، ملمحة إلى أن تنظيم انتخابات رئاسية حرة حقاً، يشارك فيها كل ناخبي الشتات السوري، ستكون نتيجتها حتماً رحيل الأسد إذا ما جرت في نهاية عملية سلام ترعاها الأمم المتحدة.

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