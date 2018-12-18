الجيش اليمني يتمكن من إسقاط طائرة مُسيّرة للحوثيين في مأرب

تواصل – وكالات:

تمكن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة مُسيَّرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن أبطال اللواء 26 ميكا تمكنوا من إسقاط الطائرة، في المناطق الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة جنوبي محافظة مأرب.

وأكد أنه تبين “بعد فحص حطام الطائرة المسيرة، التي كانت تحمل متفجرات، أنها إيرانية الصنع”.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر حقوقية في مدينة الحديدة، غرب اليمن، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية صعدت من حملة اختطافاتها ضد المدنيين منذ اتفاق السويد مع الحكومة الشرعية على تبادل الأسرى والمختطفين، الخميس الماضي.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين رفعوا من حالة التأهب في المدينة الخاضعة لسيطرتهم قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار، فجر اليوم الثلاثاء، وأصبح أي شخص يعارض الجماعة هدفاً لها.

وأشارت إلى أن أي شخص لا بد أن يتعاون مع الميليشيات وعدم توجيه أي انتقاد لها، رغم تصاعد انتهاكاتها بحق المدنيين، ونشر المدافع وسط الأحياء السكنية.

وشكك كثير من المراقبين بجدية الحوثيين في إغلاق ملف الأسرى والمختطفين، حيث قدمت الميليشيات قائمة تتكون من 7500 اسم، بينما كانت قائمتهم السابقة تحوي 1800 اسم، وأن كثيراً من الأسماء هي لقتلى.