وظائف أكاديمية وإدارية بجامعتي جازان والملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل بفرع الجامعة بمحافظة جدة.

الوظائف:

1 – مساعد أمين المكتبة (Library Assistant).

2 – مساعد إداري ثاني (Administrative Assistant II).

3 – فني حاسب آلي (Computer Technician).

4 – مشغل آلة التصوير (Camera Operator).

الشروط:

– درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/04/11هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

في سياق آخر أعلنت جامعة جازان توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، من حملة البكالوريوس في العديد من التخصصات للعمل بمسمى (معيد، ومعيدة).

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية (انتظام) من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها (يلزم معادلة الشهادة إن كان حاصلاً عليها من خارج السعودية) وذلك خلال الأعوام التالية (1436/1437 و1437/1438 و1438/1439هـ و1439/1440هـ الفصل الدراسي الأول).

3 – ألا يقل التقدير العام في المرحلة الجامعية عن جيد جداً.

4 – ألا يتجاوز العمر عند التقديم (29 سنة هجري) لحملة الشهادة الجامعية (و34 سنة هجرية لحملة درجة أكاديمية أعلى).

5 – ألا يكون المتقدم على رأس عمل حكومي، أو سبق فصله لأسباب تأديبية.

6 – يشترط للمتقدمين الملتحقين ببرنامج (ماجستير أو دكتوراه) أن يكون التخصص مدرجاً في الإعلان، وأن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث المعمول بها في الجامعة.

7 – اجتياز المتقدم للاختبارات التي تجريها الكليات المعنية والمقابلات الشخصية.

8 – حصول المتقدم على شهادة مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS أو ما يعادلها) ودرجة القدرات العامة للجامعيين وشهادة سنة الامتياز وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك حسب المبين في الجدول الموضحة بالرابط التالي: (اضغط هنا).

التخصصات المطلوبة: (اضغط هنا)

موعد وطريقة التقديم: يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/05/21هـ إلى يوم السبت بتاريخ 1440/05/27هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).