«STC» توفر وظائف لحديثي التخرج.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس حديثي التخرج؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
الوظائف:
1 – محلل ضمان الجودة (Quality Assurance Analyst).
2 – محلل المراجعة الداخلية (Internal Audit Analyst).
3 – محلل تنقيب البيانات (Data Mining Analyst).
4 – محلل التسويق (Marketing Analyst).
5 – محلل مبيعات (Sales Analyst).
6 – محلل الخزانة (Treasury Analyst).
7 – محلل خدمة الموارد البشرية (HRS Analyst).
8 – محلل إدارة أمن تقنية المعلومات (ICT Security Management Analyst).
9 – محلل الخطط المالية (Financial Planning Analyst).
10 – مطوّر تطبيقات تقنية المعلومات (ICT Applications Developer).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/18م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)