مداهمة 15 بسطة عشوائية في «هدا الطائف» (صور)

تواصل – الطائف:

داهمت أمانة محافظة الطائف – ممثلةً في بلدية الهدا الفرعية – في حملة ليلية مكثفة، أكثر من 15 من البسطات العشوائية؛ خصوصاً بسطات بيع شاي الجمر المخالفة.

وذلك ضمن نطاق خدمات الفرع؛ حيث أزال مراقبو البلدية تلك البسطات؛ لمخالفتها للأنظمة والتعليمات، وافتقارها للاشتراطات الصحية وتشويهها للمظهر العام.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن الحملة شملت كل المحاور السياحية بالهدا ضمن برنامج الوكالة لمكافحة الظواهر السلبية ومعالجة التشوه البصري وتطبيق الاشتراطات الصحية على الأنشطة الغذائية ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”.

كما أشارت إلى أن البسطات العشوائية وبسطات شاي الجمر تقوم على إعداد الشاي من مواد مجهولة المصدر؛ ما يستدعي إغلاق البسطات وإزالتها؛ حفاظاً على صحة المستهلك.

وأوضحت أن الطائف مدينة سياحية عليها إقبال كثيف من الزوار، وتشكل هذه التجاوزات أخطاراً على صحة الأهالي والسياح، ولا تسمح الأمانة بمثل هذه الظواهر السلبية المسيئة.

يُشار إلى أن تلك البسطات تنتشر في المواقع السياحية داخل المحافظة، وعلى الطرقات السياحية السريعة، ويقوم عليها بعض الوافدين المخالفين، الذين يجلبون لإعداد الشاي مياهاً مجهولة المصدر؛ الأمر الذي يشكّل خطورة بالغة على صحة الإنسان.