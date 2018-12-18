تبوك.. وفاة طالب وإصابة آخر في حادثي دهس بنفس الموقع

تواصل – تبوك:

تُوفي طالب في المرحلة المتوسطة دهساً في طريق الملك فهد (شارع الخمسين) بتبوك اليوم الثلاثاء.

كما أُصيب زميله الآخر نتيجة حادث دهس آخر وقع بالمكان نفسه بعد لحظات من الحادث الأول وأُصيب فيه طالب بإصابات متفرقة ولا تزال حالته حرجة.

ونقل الهلال الأحمر المتوفى للمستشفى لإنهاء الإجراءات المرورية، وكذلك المصاب إلى المستشفى تمّ نقله لتلقي العلاج.

وكان الطالبان قد خرجا بعد الاختبار من مدرسة صلاح الدين الأيوبي في حي المهرجان وهي قريبة من شارع الخمسين، فبعد خروجهما وعبور الشارع وقع الحادث الأول وبعده بلحظات وقع الحادث الثاني.

وبحسب المصادر، فإن إحدى السيارتين يقودها حدث في المرحلة المتوسطة