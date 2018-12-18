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«العيسى» يطلق مشروع «كلمني عربي» ويشدد على تعزيز قدرات الطلاب

«العيسى» يطلق مشروع «كلمني عربي» ويشدد على تعزيز قدرات الطلاب
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تواصل – فريق التحرير:

شدد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، على اهتمام الوزارة بمادة اللغة العربية كأولوية، من ناحية تطوير مناهجها وقدرات الطلاب والطالبات ومهارات المعلمين والمعلمات.

ولفت “العيسى” إلى إنشاء المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، الذي أطلق العديد من البرامج والمشاريع؛ من أهمها “تطوير مناهج اللغة العربية في المرحلة الابتدائية؛ وصولاً إلى تطوير كل مناهج اللغة العربية في بقية المراحل، والعودة إلى إقرار تدريس مادة الخط والإملاء في المرحلة الابتدائية.

وأكد على أهمية تعزيز قدرات الطلاب والطالبات في هذه المهارة؛ نظراً لأهميتها في كافة مراحل التعليم اللاحقة؛ مما يساعدهم على استيعاب كل المعارف والعلوم في المراحل الدراسية.

وألقى “العيسى” كلمة اليوم ضمن احتفاء الوزارة باللغة العربية في يومها العالمي تحت شعار “اللغة العربية والشباب”، وركّز على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة على كل المستويات؛ مما يحمّل الوزارة مسؤولية كبيرة في تنفيذ هذه التوجيهات لتنمية قدرات شباب الوطن ومستقبله.

ودعا وزير التعليم، منسوبي التعليم في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، إلى دعم اللغة العربية وتطوير مناهجها، ودعم تعلمها لدى الطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم اللغوية.

وقد تَضَمّن الحفل الخطابي الذي أقيم على مسرح وزارة التعليم، إطلاق الوزير مشروع “كلمني عربي”، ثم استمع الحضور إلى حوار العربية والشباب.

وترمي هذه الجهود إلى إبراز اللغة العربية وقيمتها في المجتمع، كما تتضمن الفعاليات بعض العروض التفاعلية والورش التدريبية؛ في ظل اهتمام التعليم بالنهوض باللغة العربية كهوية وانتماء.

وتجوّل “العيسى” في معرض اللغة والشباب الذي يحتوي أربعة أجنحة هي: جناح مملكة التأليف، ويتضمن ركن المكتبة الثقافية، والتأليف مع وجود منصة للتوقيع على الكتب، وركن دور النشر لعرض العديد من الإصدارات الخاصة عن اللغة العربية.

وزار الوزير جناح “إبداعات الشباب” الذي يتضمن أركان فني بلغتي، وركن أولمبياد الخط العربي، والزخرفة الإسلامية في دورته الثالثة، وجناح إبداع الخطاطين، والجناح التفاعلي الذي يركز على الجوانب التفاعلية للطالب كفعالية “العب واستمتع”، وركن “عربي أنا”، بالإضافة إلى ركن خاص بالورش التدريبية.

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