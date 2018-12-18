مركز بصائر الجودة ينظم دورة «مقياس هيرمان» لمعرفة من حولك بطريقة إبداعية

تواصل – فريق التحرير:

ينظم مركز بصائر الجودة للتدريب، الدورة التدريبية، “مقياس هيرمان”، لمعرفة من حولك بطريقة إبداعية، وذلك بالاعتماد على فهم الجوانب الأربعة للتفكير الدماغي؛ للمدرب عبدالرحمن حدادي.

ويجيب مقياس هيرمان على تساؤلات كثيرة مما يجعلك قادراً على إدراك مهاراتك الحقيقية وكيفية توظيفها، كما يعرفك مقياس هيرمان على مناطق ضعفك وكيفية تفاديها وفهم عقليتك وعقلية الآخرين من حولك، وبالتالي يمكنك من استخدام أنماط التفكير الأربعة للحصول على طاقة تواصلية وتفكيرية قصوى.

محاور الدورة:

– كيف تتعرف على جزء الدماغ المسيطر عليك؟

– كيف تفهم طريقة تفكير الآخرين؟

– كيف تتعامل مع الآخرين بما يناسب طريقة تفكيرهم؟

– كيف تتعرف على شخصية من حولك وتتعامل معه؟

– تعرف على الأنماط الأربعة للتفكير الإنساني.

– تعرف على الفاعلية الجماعية للفريق الواحد.

وتستهدف هذه الدورة التدريبية جميع فئات المجتمع لمن هم أكبر من سن 15 عاماً.

ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما يحصل على مقياس تحليل التفكير مع التقرير.

مكان وموعد الدورة:

جازان – فندق هوليدي جازان، خلال الفترة من ٤ إلى ٥ جمادى الأولى، من الساعة ٥ مساءً إلى ١٠ مساءً.

مدة الدورة والفئة المستهدفة:

يومان بواقع ١٠ ساعات تدريبية؛ للرجال والنساء.

رسوم الدورة:

٧٠٠ ريال و٥٠٠ ريال للتسجيل المبكر.

كود التسجيل B2018، ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي (هنا).