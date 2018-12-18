بالأرقام.. تعرّف على القطاع الحاصل على أعلى مخصص في ميزانية 2019

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تواصل – فريق التحرير:

أقر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة الجديدة للمملكة لعام 2019، اليوم الثلاثاء بعد أن ترأس جلسة مجلس الوزراء.

وحظي قطاع التعليم بنصيب الأسد من إنفاق المملكة للعام 2019، حيث تم تخصيص 17% من الإنفاق لقطاع التعليم بواقع 193 مليار ريال.

فيما احتل القطاع العسكري المرتبة الثانية في إنفاق المملكة خلال عام 2019 بواقع 191 مليار ريال، أما قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية فاستحوذ على 16% من ميزانية المملكة (172 مليار ريال) بارتفاع 8% عن العام الماضي.

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