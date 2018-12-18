الخضراوات الورقية تقلل من الإصابة بداء «الكبد الدهني»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

طلقات من رشاش أنهت الخلاف.. والقصاص من القاتل اليوم بالقصيم

طلقات من رشاش أنهت الخلاف.. والقصاص من القاتل اليوم بالقصيم

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

الخضراوات الورقية تقلل من الإصابة بداء «الكبد الدهني»

الخضراوات الورقية تقلل من الإصابة بداء «الكبد الدهني»
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن إضافة جزء كبير من الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ والجرجير والفجل في النظام الغذائي، قد يقلل من خطر الإصابة بداء الكبد الدهني.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MedicalXpress”، وجد الباحثون في دراسة من معهد كارولينسكا في السويد، أن تناول كمية أكبر من النترات غير العضوية، التي توجد بشكل طبيعي في العديد من أنواع الخضار، تقلل من تراكم الدهون في الكبد.

وأشار الباحثون إلى أنه لا يوجد حالياً أي علاج معتمد للمرض، الذي يمكن أن يتدهور إلى ظروف تهدد الحياة مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.

ويعتبر داء الكبد الدهني أو الكبد الدهني، من أمراض الكبد الشائعة يصيب نحو 25٪ من السكان، وأهم الأسباب هي: زيادة الوزن أو ارتفاع استهلاك الكحول وليس هناك حالياً أي علاج طبي لهذا المرض، لكن أظهر الباحثون في معهد كارولينسكا الآن كيف أن تناول كمية أكبر من النترات غير العضوية يمكن أن يمنع تراكم الدهون في الكبد.

وقال الدكتور “ماتياس كارلستروم”، الأستاذ بقسم علم وظائف الأعضاء وعلم الصيدلة بمعهد كارولينسكا، “عندما أعطينا الفئران النترات الغذائية التي تتغذى بنظام غذائي غني بالدهون والغذاء الغربي، لاحظنا نسبة أقل بكثير من الدهون في الكبد”.

وتم تأكيد نتائج البحث باستخدام اثنين من دراسات الخلايا المختلفة في خلايا الكبد البشرية، وبصرف النظر عن انخفاض خطر الكبد الدهني، لاحظ الباحثون أيضاً خفض ضغط الدم وتحسين مستوى الأنسولين مع مرض السكري من النوع 2.

وجدير بالذكر أن الدراسات السابقة أظهرت أن النترات الغذائية من الخضراوات الورقية تعزز كفاءة الميتوكوندريا “محطة الطاقة في الخلية”، التي يمكن أن تحسن التحمل البدني.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

5 أطعمة تساهم في الوقاية من الإصابة بأمراض الكبد

5 أطعمة تساهم في الوقاية من الإصابة بأمراض الكبد

7 أطعمة تعزز صحة الكبد.. تعرَّف عليها

7 أطعمة تعزز صحة الكبد.. تعرَّف عليها

بالانفوجراف.. «الصحة» توضح الأعضاء التي يمكن التبرع بها من الأحياء والمتوفين دماغياً

بالانفوجراف.. «الصحة» توضح الأعضاء التي يمكن التبرع بها من الأحياء والمتوفين دماغياً

علاج جديد يحد من مظاهر «الشيخوخة»

علاج جديد يحد من مظاهر «الشيخوخة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>