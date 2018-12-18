العثور على «طلاسم سحرية» بحوزة امرأتين.. وشرطة جدة تحقق

تواصل – جدة:

عثرت دوريات الأمن بجدة على حبال وطلاسم سحرية داخل حقيبتين بحوزة امرأتين من الجنسية الإندونيسية مخالفتَيْن لأنظمة الإقامة.

وتم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى قسم البلد لإكمال الإجراءات النظامية بحقهما بحكم الاختصاص.

وبحسب المعلومات فإن دوريات الأمن بمحافظة جدة أثناء تمشيطها موقع حي البلد بمحافظة جدة اشتبهت بامرأتين تسيران على الأقدام، وبعد استيقافهما وطلب الإقامة أفادتا بأنهما مجهولتان، ولا تحملان إقامتيهما.

وسارعت دوريات الأمن بالتحفظ عليهما، واتضح أنهما من الجنسية الإندونيسية، وبعد تفتيشهما وُجد بحوزتهما حقيبتان بحجم صغير، بداخلهما حبال وطلاسم سحرية، وتبلغ إحداهما 50 عاماً، والأخرى 25 عاماً.

وبناء عليه تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم المرأتين إلى مركز شرطة البلد لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.