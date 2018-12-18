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«بجاحة لص».. فيديو يرصد عملية سرقة أمام الأمن والكاميرات

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تواصل – وكالات:

رصد شريط فيديو لحظات قام فيها لص بسرقة نقود من شخص أمام نقطة تفتيش، داخل مطار في العاصمة الإيطالية روما.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي نشرت الفيديو على موقعها، إن “اللص” سرق ما يقارب من 9 آلاف دولار من أغراض المسافر الذي كان أمامه في نقطة تفتيش أمنية بمطار فيوميتشينو.

ويبدأ الفيديو عندما يهم الضحية بمحاولة الدخول إلى جهاز كشف المعادن، ويقف خلفه اللص للحظات قبل أن يختار بوابة أمنية مجاورة.

وفي لقطات لاحقة، يقف اللص أمام الحزام الذي يضع فيه المسافرون أغراضهم أثناء التفتيش، لينتبه أثناء مرور الأطباق أمامه، لوجود ظرفين من النقود، حيث عمد إلى سرقتهما بعدما تلفت حوله، وكأن شيئاً لم يكن.

وأُصيب المسافر بالذعر بعدما اكتشف أن أمواله سرقت، فيما المسافر اللص أخذ بقية أغراضه وهم بالخرج من المطار.

وحسب “ديلي ميل”؛ فإن المسافر الضحية من باكستان كان بصدد السفر ومعه أموال من أجل دفع تكاليف علاج أحد أقاربه.

لكن لحسن الحظ، جرى القبض على اللص، بينما كان يصعد الطائرة المتجهة إلى روسيا.

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