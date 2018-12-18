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ثغرة أمنية بـ «تويتر» تسرب أرقام هواتف المستخدمين

ثغرة أمنية بـ «تويتر» تسرب أرقام هواتف المستخدمين
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تواصل – وكالات:

كشف موقع “تويتر” في منشور على مدونته الرسمية، أنه واجه مشكلة أمنية في أحد أشكال الدعم المخصصة للمستخدمين على شبكة التغريدات تتعلق بسرقة أرقام هواتفهم وحالة حساباتهم.

وأشارت الشركة أنه تم العثور عليها يوم 15 نوفمبر الماضي وتم إصلاحها في 16 نوفمبر أي في اليوم التالي، إلا أن الشركة لم تكشف عن المدة التي استمرت بها الثغرة للتأثير على المستخدمين.

وأوضحت في منشورها أن الثغرة تعمل على كشف “كود الدولة” الخاص بأرقام هواتف المستخدمين، الذين يربطون حساباتهم بأرقام هواتفهم المحمولة، كذلك فإن هذه الثغرة تعمل على الكشف عن حالة الحساب في حالة إيقافه من عدمه، وذلك من خلال تطبيقات الطرف الثالث التي تطلب هذه البيانات الخاصة بالمستخدمين من الشركة.

ومن المعروف أن “تويتر” تقدم ميزة لملء بيانات المستخدمين عند الاشتراك في بعض الخدمات على غرار فيسبوك وجوجل بدلاً من قيام المستخدمين بملء بياناتهم بأنفسهم، إلا أنها لا تكشف في المعتاد عن رقم الهاتف بشكل كامل أو أي بيانات أخرى، لكن في حالة الثغرة الجديدة فقد أصبح الأمر مختلف بشكل كبير وتم عرض هذه الأرقام.

ووفقاً لبيان تويتر، فتبين أن هذه المشكلة جاءت من تطبيقات طرف ثالث، التي تقوم بالاستفسار عن حالة الحسابات ومن ثم يتم معرفة أرقام الهواتف عن طريقها ومقدمات البلدان، وكانت معظم هذه الاستفسارات تأتي من الصين، كما أوضحت تويتر أنها قامت بتنبيه الحسابات التي تعرضت لهذه المشكلة.

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