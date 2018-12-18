مفاجأة لا يعلمها الكثيرون بشأن التعامل مع «نوبات الصرع»

تواصل – وكالات:

هل واجهت موقف التعامل مع شخص مصاب بالصرع؟

عادة ما تتلقى نصيحة من الجميع بوضع شيء في فمه حتى لا يبتلع لسانه، ورغم انتشار هذا التصور إلا أنه علمياً خاطئ.

والمفاجأة أنه من المستحيل أن يبتلع الشخص لسانه، فوفقاً لما كشف عنه الموقع الطبي ” healthline” فإنه في حين يفقد الشخص الكثير من السيطرة على العضلات أثناء النوبة، هناك أنسجة في الفم تحت اللسان تثبته في مكانه، ورغم أن لسان الشخص لا يتحرك كثيراً أثناء تعرضه لنوبة، إلا أن هناك خطراً من أن يعض لسانه، ولكن مع ذلك؛ فإن وضع أي شيء في الفم أثناء حدوث نوبة يمكن أن يصيب الشخص بجروح خطيرة.

فمن المهم عدم محاولة وضع أي شيء في فم الشخص أثناء تعرضه لنوبة لتجنب الإضرار به أو جعله يخنق الجسم.

كيف تساعد الشخص عند تعرضه لنوبة صرع؟

ـ لا تحاول تقييد الشخص.

ـ لا تقم بوضع أي شيء في فم الشخص المصاب.

ـ ساعد الشخص في الوصول إلى وضعية آمنة.

ـ اقلب الشخص بلطف على جانب واحد.

ـ ضع شيئاً مثل منشفة مطوية أو سترة تحت رأس الشخص للحفاظ على استقراره وأمانه.

ـ أزل نظارة الشخص إذا كان يرتديها.

ـ إذا كان هناك طوق أو مجوهرات أو رابطة عنق يجب إزالتها لأن ذلك قد يجعل من الصعب على شخص التنفس.

ـ ضرورة نقل الشخص المصاب بنوبة حادة إلى قسم الطوارئ خاصة إذا استمرت النوبة لأكثر من خمس دقائق.

نصائح بعد انتهاء نوبة الصرع

ـ عندما يتوقف الشخص عن نوبة الصرع لعدة دقائق، ساعده على الجلوس في مكان آمن، ولكن لا تفعل هذه الأشياء أبداً عندما تجد شخصاً مصاباً بنوبة صرع:

ـ لا تحاول إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي أو الإنعاش الفموي؛ لأنه عادة ما يبدأ الشخص التنفس بعد النوبة.

ـ لا تقدم للشخص الطعام أو الماء حتى يستعيد وعيه بالكامل.