الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

طلقات من رشاش أنهت الخلاف.. والقصاص من القاتل اليوم بالقصيم

طلقات من رشاش أنهت الخلاف.. والقصاص من القاتل اليوم بالقصيم

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

علاقة غريبة بين قلة النوم والشهية

علاقة غريبة بين قلة النوم والشهية
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة طبية حديثة أن قلة النوم تدفع الإنسان إلى الإقبال بنهم أكبر على الوجبات السريعة، وسط تحذيرات من تبعات هذه العادة السيئة على الصحة.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة العلوم العصبية “نورو ساينس”؛ فإن من لا يحظون بقسط كافٍ من النوم ينفقون النقود بشكل أكبر على شراء الوجبات السريعة، مثل البرغر والبيتزا.

ويؤدي الشعور بالإرهاق إلى زيادة النشاط في مناطق الدماغ المسؤولة عن الشهية، فضلاً عن إثارة الهرمونات التي تخبرنا بالوقت الذي نحتاج فيه إلى الطعام.

ويعد البريطانيون والأمريكيون من أكثر الشعوب التي تعاني نقصاً في النوم وزيادة في الوزن، بسبب كثرة الإقبال على الوجبات السريعة.

وتضم الوجبات السريعة مستويات مقلقة من الدهون والكربوهيدرات، ويجري تناولها في الغالب إلى جانب مشروبات غازية تحتوي قدراً كبيراً من السكر والمحليات.

واعتمدت الدراسة التي أجريت في جامعة كولن الألمانية، على عينة من 32 رجلاً في صحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 19 و32 سنة، وتناول كافة المشاركين العشاء نفسه خلال ليلتين.

وضمت وجبة العشاء طبق معكرونة مع لحم العجل وصلصة الفطر، إلى جانب تفاحة وزبادي الفراولة، وفي صباح اليوم التالي قاس الباحثون شهية المشاركين إلى الطعام.

وأظهرت النتائج أن من ظلوا يقظين لفترة أطول خلال الليل كانوا أكثر ميلاً إلى شراء وتناول الوجبات السريعة، بخلاف من نالوا قسطاً كافياً من النوم.

ولجأ الباحثون إلى صور أشعة للدماغ، فوجدوا أن المناطق المسؤولة عن الشهية كانت أكثر نشاطاً لدى الأشخاص الذين لم يحظوا بالقدر الكافي من النوم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وداعاً لـ«الشخير».. حل ذكي لنوم هادئة

وداعاً لـ«الشخير».. حل ذكي لنوم هادئة

استشاري يحذر من استخدام أدوية البرد لمساعدة الأطفال على النوم

استشاري يحذر من استخدام أدوية البرد لمساعدة الأطفال على النوم

إليك طُرق سهلة للاستيقاظ المبكر دون منبِّه

إليك طُرق سهلة للاستيقاظ المبكر دون منبِّه

هل تعاني من الأرق؟.. إليك أطعمة تساعدك على الاسترخاء والنوم

هل تعاني من الأرق؟.. إليك أطعمة تساعدك على الاسترخاء والنوم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>