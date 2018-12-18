فرنسا تفرض ضريبة جديدة على «عمالقة التكنولوجيا»

تواصل-وكالات:

قررت فرنسا فرض ضريبة “رقمية جديدة” على عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون، بدءاً من 1 يناير 2019، وذلك في إطار الجهود الرامية التي تهدف إلى إصلاح قانون الضرائب في الاتحاد الأوروبي حتى يحقق النتائج المرجوة.

ووفقاً لما نشره موقع TOI الهندي، فإن الحكومة الفرنسية ستفرض هذه الضرائب الرقمية الجديدة، من أجل مكافحة تهرب عمالقة الشركات التكنولوجية من دفع الضرائب في البلاد، وذلك عن طريق الاستفادة من قوانين الضرائب الأوروبية.

ومن المتوقع أن يجلب النظام الضريبي الجديد ما يقدر بـ500 مليون يورو أي نحو (570 مليون دولار) إلى الجهات المالية في البلاد خلال 2019، وفقاً لما ذكره وزير المالية الفرنسي برونو لو مير.

وفى وقت سابق من هذا العام نشرت المفوضية الأوروبية مقترحات بفرض ضريبة نسبتها 3% على عائدات شركات التكنولوجيا الكبرى ذات الإيرادات العالمية التي تفوق 750 مليون يورو في العام.