حتى لا تفقد عضلاتك بدلاً عن الدهون.. إليك 4 علامات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للمملكة

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

خادم الحرمين يقر ميزانية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة (فيديو)

طلقات من رشاش أنهت الخلاف.. والقصاص من القاتل اليوم بالقصيم

طلقات من رشاش أنهت الخلاف.. والقصاص من القاتل اليوم بالقصيم

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

حتى لا تفقد عضلاتك بدلاً عن الدهون.. إليك 4 علامات

حتى لا تفقد عضلاتك بدلاً عن الدهون.. إليك 4 علامات
0

تواصل- وكالات:

يسعى الكثير إلى فقدان وزنه لإنقاص كتلة الدهون من الجسم بداية من اتباع نظام غذائي صارم إلى التمرينات الكثيرة، لكن في بعض الأحيان قد تفقد عضلات جسمك بدلاً من الدهون.

العضلات هي العناصر الرئيسية في حركة الجسم ووظائفه، وفقاً لتقرير موقع “health24″، ومع فقدان كتلة العضلات، تتأثر القوة والقدرة على التحمل بشكل سلبي ما يؤدى إلى انخفاض الأداء الوظيفي للجسم.

يحتاج الجسم في نظامه إلى للكربوهيدرات (الجلوكوز) للحصول على للطاقة، إذا لم يكن ذلك متاحاً، فإنه يسحب من “الجليكوجين”، وهو الجلوكوز المخزن في الكبد والعضلات.

يعتمد النظام الغذائي الصحي عادة من 45 إلى 65% من الكربوهيدرات، و15 إلى 35% من البروتين، و20 إلى 35% من الدهون، لكن هذا الأمر يختلف في الأنظمة التي تعتمد على انخفاض الكربوهيدرات (مثل نظام الكيتو)، أو المرتفع في البروتين (مثل نظام آتكنز) أو قليلة الدهون.

  1. التوتر وصعوبة أداء التمارين الرياضية

قد تشعر بأن التمارين الرياضية التي تقوم بها تكون أصعب وقد ترغب في عدم القيام بها، كما قد تلاحظ أن قوتك أصبحت أقل.

التوتر وصعوبة أداء التمارين الرياضية التوتر وصعوبة أداء التمارين الرياضية

  1. بطء أثناء القيام بالأنشطة اليومية

انخفاض كتلة العضلات يؤدى إلى إضعاف وظيفة الجسم عند القيام بالأنشطة اليومية العادية، وذلك بسبب نقص في الطاقة والإفراط في التدريب.

  1. عدم خسارة الدهون في جسمك

إذا كنت تخسر الوزن، لكن نسبة الدهون في جسمك تبقى كما هي، فقد تكون علامة على فقدان العضلات بدلاً من الدهون.

  1. فقدان الوزن بشكل سريع

فقدان الوزن يتطلب فترة طويلة من الوقت والصبر، حيث يجب على الشخص أن يفقد كيلو جرام فقط في الأسبوع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نصائح ذهبية لتمارين إنقاص الوزن داخل المنزل

نصائح ذهبية لتمارين إنقاص الوزن داخل المنزل

«الغذاء والدواء» تُحذّر من مستحضرات تخسيس تحتوي مواد خطرة

«الغذاء والدواء» تُحذّر من مستحضرات تخسيس تحتوي مواد خطرة

نقص  «المغنسيوم» خلل صحي خطير.. لا تتجاهله

نقص  «المغنسيوم» خلل صحي خطير.. لا تتجاهله

أبحاث «فضائية» لتفسير ضعف العضلات عند الشيخوخة

أبحاث «فضائية» لتفسير ضعف العضلات عند الشيخوخة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>