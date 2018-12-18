حتى لا تفقد عضلاتك بدلاً عن الدهون.. إليك 4 علامات

تواصل- وكالات:

يسعى الكثير إلى فقدان وزنه لإنقاص كتلة الدهون من الجسم بداية من اتباع نظام غذائي صارم إلى التمرينات الكثيرة، لكن في بعض الأحيان قد تفقد عضلات جسمك بدلاً من الدهون.

العضلات هي العناصر الرئيسية في حركة الجسم ووظائفه، وفقاً لتقرير موقع “health24″، ومع فقدان كتلة العضلات، تتأثر القوة والقدرة على التحمل بشكل سلبي ما يؤدى إلى انخفاض الأداء الوظيفي للجسم.

يحتاج الجسم في نظامه إلى للكربوهيدرات (الجلوكوز) للحصول على للطاقة، إذا لم يكن ذلك متاحاً، فإنه يسحب من “الجليكوجين”، وهو الجلوكوز المخزن في الكبد والعضلات.

يعتمد النظام الغذائي الصحي عادة من 45 إلى 65% من الكربوهيدرات، و15 إلى 35% من البروتين، و20 إلى 35% من الدهون، لكن هذا الأمر يختلف في الأنظمة التي تعتمد على انخفاض الكربوهيدرات (مثل نظام الكيتو)، أو المرتفع في البروتين (مثل نظام آتكنز) أو قليلة الدهون.

التوتر وصعوبة أداء التمارين الرياضية

قد تشعر بأن التمارين الرياضية التي تقوم بها تكون أصعب وقد ترغب في عدم القيام بها، كما قد تلاحظ أن قوتك أصبحت أقل.

التوتر وصعوبة أداء التمارين الرياضية التوتر وصعوبة أداء التمارين الرياضية

بطء أثناء القيام بالأنشطة اليومية

انخفاض كتلة العضلات يؤدى إلى إضعاف وظيفة الجسم عند القيام بالأنشطة اليومية العادية، وذلك بسبب نقص في الطاقة والإفراط في التدريب.

عدم خسارة الدهون في جسمك

إذا كنت تخسر الوزن، لكن نسبة الدهون في جسمك تبقى كما هي، فقد تكون علامة على فقدان العضلات بدلاً من الدهون.

فقدان الوزن بشكل سريع

فقدان الوزن يتطلب فترة طويلة من الوقت والصبر، حيث يجب على الشخص أن يفقد كيلو جرام فقط في الأسبوع.