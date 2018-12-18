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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7943.39 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7943.39 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 24.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7943.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 127 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك, ساكو, البلاد, أنعام القابضة, وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جازادكو, بروج للتأمين, الأهلي للتكافل, ولاء, ودور فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.59% و 4.03% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, زين السعودية، الإنماء, كيان السعودية, وعناية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الأسماك, الإنماء، وعناية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 56.46 نقطة ليقفل عند مستوى 2489.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 161 ألف سهم تقاسمتها 245 صفقة.

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