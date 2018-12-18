مطالبات رسمية بآلية للحد من التعاقد مع الأجانب

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تواصل- فريق التحرير:

قال عضو مجلس الشورى، الدكتور عبد الله الجغيمان، إن “أكثر الوظائف التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية، في المجال التعليمي، فهل الجهات الحكومية لا تحتاج الأطباء والمهندسين وغيرها من التخصصات”.

وطالب عضو مجلس الشورى، الأمير الدكتور خالد آل سعود، بضرورة معالجة التجمد الوظيفي من خلال إعادة تصنيف الوظائف الحديثة والشاغرة والإسراع بالتقاعد لمن أتم 25 عاماً في الخدمة العامة، داعياً إلى إصلاح النظام الوظيفي الحكومي وتطويره باستحداث سلالم خاصة بكل وظيفة أسوة بالمعلمين والقضاة.

ودعا عضو مجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة إلى إيجاد آلية تطبق لمعالجة التجمد الوظيفي، كما طالب بآلية أخرى للحد من التعاقد مع الأجانب.

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