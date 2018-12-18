الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

طلقات من رشاش أنهت الخلاف.. والقصاص من القاتل اليوم بالقصيم

طلقات من رشاش أنهت الخلاف.. والقصاص من القاتل اليوم بالقصيم

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

تحذير شديد اللهجة من «الضمان الصحي» للمؤسسات.. يُهم كل موظف

تحذير شديد اللهجة من «الضمان الصحي» للمؤسسات.. يُهم كل موظف

«فيزا إلكترونية» قريباً في المملكة لمواطني هذه البلدان

«فيزا إلكترونية» قريباً في المملكة لمواطني هذه البلدان

جدة.. مجمع الملك عبدالله الطبي يواصل نجاحاته في جراحة الفم والفكين

جدة.. مجمع الملك عبدالله الطبي يواصل نجاحاته في جراحة الفم والفكين
0

تواصل – متابعات:

يواصل قسم الأسنان بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة نجاحاته في جراحة الفم والوجه والفكين، حيث تمكن من تصحيح الفك العلوي والسفلي والذقن وإعادة إطباق الأسنان لوضعها الصحيح لشاب عشريني كان قد عانى منها طويلاً بعد محاولات غير ناجحة لعلاجها من قبل أطباء التقويم خارج مجمع الملك عبدالله استمرت 3 أعوام.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض شاب يبلغ من العمر 24 عاماً كان يعاني من تقدم في الفك السفلي 5 ملليمتر وضمور شديد في الفك العلوي أيضاً وجود مسافة كبيرة بين الفكين مما أدى ذلك إلى انعدام الإطباق بين الأسنان وتأثر الشفاه وميلان في الذقن من الجهة اليسرى مقارنة بالوجه.

وأشار الفريق إلى أن العملية الجراحية التي أجريت للشاب استغرقت 9 ساعات تكللت بالنجاح – ولله الحمد – وقد أُجري فيها فصل الفك العلوي للمريض كاملاً وتقديمه 5 ملليمتر وإرجاعه لوضعه الطبيعي وتثبيته بصفائح معدنية كما تم فصل الفك السفلي من الأطراف الأخيرة وتقديمه وتثبيته باستخدام صفائح معدنية وإصلاح الإطباق ومعالجه الضمور في الجزئية الوسطى من الوجه وإصلاح ميلان الذقن عن طريق فصل وكحت عظم الذقن وإصلاح مكانه وميلان الوجه كاملاً وذلك دون وجود أي ندوب للعملية.

وقد أظهر المريض سعادته الغامرة وفرحته بالنتيجة التي حصل عليها وانتظرها طويلاً لحدوثها، معتبراً أن ذلك بداية جديدة في حياته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صاحبة سيارة جدة المحروقة تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث (فيديو)

صاحبة سيارة جدة المحروقة تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث (فيديو)

جدة.. التحقيق مع مقيم عُثر بحوزته على مبلغ مجهول مخبأ بـ«كرتون»

جدة.. التحقيق مع مقيم عُثر بحوزته على مبلغ مجهول مخبأ بـ«كرتون»

أمانة جدة تعلن بدء تنفيذ نفق تقاطع التحلية مع المدينة المنورة

أمانة جدة تعلن بدء تنفيذ نفق تقاطع التحلية مع المدينة المنورة

دوريات لنقل الطلاب.. في هذه الحالة

دوريات لنقل الطلاب.. في هذه الحالة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>