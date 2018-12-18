جدة.. مجمع الملك عبدالله الطبي يواصل نجاحاته في جراحة الفم والفكين

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يواصل قسم الأسنان بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة نجاحاته في جراحة الفم والوجه والفكين، حيث تمكن من تصحيح الفك العلوي والسفلي والذقن وإعادة إطباق الأسنان لوضعها الصحيح لشاب عشريني كان قد عانى منها طويلاً بعد محاولات غير ناجحة لعلاجها من قبل أطباء التقويم خارج مجمع الملك عبدالله استمرت 3 أعوام.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض شاب يبلغ من العمر 24 عاماً كان يعاني من تقدم في الفك السفلي 5 ملليمتر وضمور شديد في الفك العلوي أيضاً وجود مسافة كبيرة بين الفكين مما أدى ذلك إلى انعدام الإطباق بين الأسنان وتأثر الشفاه وميلان في الذقن من الجهة اليسرى مقارنة بالوجه.

وأشار الفريق إلى أن العملية الجراحية التي أجريت للشاب استغرقت 9 ساعات تكللت بالنجاح – ولله الحمد – وقد أُجري فيها فصل الفك العلوي للمريض كاملاً وتقديمه 5 ملليمتر وإرجاعه لوضعه الطبيعي وتثبيته بصفائح معدنية كما تم فصل الفك السفلي من الأطراف الأخيرة وتقديمه وتثبيته باستخدام صفائح معدنية وإصلاح الإطباق ومعالجه الضمور في الجزئية الوسطى من الوجه وإصلاح ميلان الذقن عن طريق فصل وكحت عظم الذقن وإصلاح مكانه وميلان الوجه كاملاً وذلك دون وجود أي ندوب للعملية.

وقد أظهر المريض سعادته الغامرة وفرحته بالنتيجة التي حصل عليها وانتظرها طويلاً لحدوثها، معتبراً أن ذلك بداية جديدة في حياته.