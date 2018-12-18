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بارتفاع 8%.. 2946 مشروعاً تنموياً بالرياض

بارتفاع 8%.. 2946 مشروعاً تنموياً بالرياض
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تواصل – الرياض:

كشف التقرير السنوي لبرنامج متابعة مشروعات منطقة الرياض 1439/ 2018، وجود 2946 مشروعاً تنموياً في منطقة الرياض، بارتفاع بنسبة 8% عن 2017.

وأظهر التقرير تصدر 4 جهات من ناحية عدد المشروعات الخاصة بها، وهي وكالة أمانة منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة النقل، ووزارة التعليم، وأمانة منطقة الرياض.
وبلغ عدد مشروعات وكالة أمانة منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة 994 مشروعاً، والشركة السعودية للكهرباء 295، ووزارة النقل 264 وزارة التعليم 183، وأمانة منطقة الرياض 127 مشروعاً، بينما أبرز الجهات من ناحية تكلفة المشروعات فكان كالتالي:

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 108,8 مليارات ريال، الشركة السعودية للكهرباء 42,5 مليار ريال، والمؤسسة العامة للتقاعد 27,1 مليار ريال، ووزارة الداخلية 25,8 مليار ريال، وأمانة منطقة الرياض 12,5 مليار ريال.
أرجع التقرير سبب الارتفاع في عدد وتكلفة المشروعات إلى توزيع مشروعات المجموعات لوزارة النقل ووزارة الصحة إلى مشروعات منفصلة، إضافة إلى توزيع مشروعات تخدم المنطقة حسب المحافظات.
ولفتت الهيئة إلى أن عملية التعاون بين الهيئة والجهات المشاركة في برنامج المتابعة، أسهمت بشكل كبير في كشف كثير من المشروعات المتأخرة بمنطقة الرياض، إذ تم بعد إشعار الجهات بتلك المشروعات سحب كثير منها خلال عام 2017، والتي تقدر بـ142 مشروعاً بنحو 2,151 مليون ريال.

تصدرت وزارة التعليم قائمة المشروعات المسحوبة بواقع 80 مشروعا، ثم أمانة منطقة الرياض «وكالة الأمانة لشؤون بلديات المنطقة بواقع 35 مشروعا، ثم وزارة النقل بواقع 12 مشروعاً».
وكشفت الهيئة أن قضية تعثر المشروعات وتأخرها، إحدى القضايا الرئيسية التي يعنى بها برنامج المتابعة، إذ يعدّ المقاول المنفذ للمشروع أحد مقومات نجاحه أو تأخره وتعثره.
ووفقا للنتائج، فقد تبين أن ضعف الإمكانات الفنية والمادية للمقاول، يعد أحد الأسباب الرئيسية لتأخر المشروعات وتعثرها بنسبة 83,2%، من إجمالي أسباب التأخر والتعثر الأخرى.

بلغ عدد المشروعات الحكومية 2457 مشروعا، بتكلفة 239,497 مليون ريال، والمؤسسات والشركات شبه الحكومية 318 مشروعا بتكلفة 45,735 مليون ريال، والخاص 148 مشروعا بتكلفة 55,946 مليون ريال، والخيري 23 مشروعاً بتكلفة 1,708 مليون ريال. حسب “الوطن”.

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