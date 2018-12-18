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«الزكاة» و«التجارة» تواصلان حملات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

«الزكاة» و«التجارة» تواصلان حملات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
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تواصل – فريق التحرير:

تواصل الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، تنفيذ الحملات الميدانية للتأكد من جاهزية المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتوعيتها عن كيفية التسجيل والعقوبات المترتبة على تأخر المنشآت في التسجيل، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لتسجيل هذه الفئة من المنشآت في الضريبة والمحدد في 20 ديسمبر 2018م.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للزكاة والدخل، لرفع الوعي لدى المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال، وحثها على التسجيل قبل انقضاء المهلة المحددة.

وفي هذا السياق، قامت الفرق الميدانية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل بزيارة المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من جاهزية الأنظمة المحاسبية داخل تلك المنشآت، والامتثال لمتطلبات الضريبة من حفظ السجلات والفوترة، والتأكد من فهم كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

وعملت فرق الهيئة خلال الحملة الميدانية على توعية المنشآت حول العقوبات التي ستتعرض لها المنشآت المتخلفة عن التسجيل، والتي تشمل إيقاف العديد من الخدمات، إضافة إلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي خلال المدة المحددة (تتراوح بين 5% و 25% من قيمة الضريبة)، إضافةً إلى غرامة عدم دفع الضريبة في الوقت المحدد (تبلغ 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه)، وذلك عملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة.

وخلال هذه الحملات الميدانية التي انطلقت مطلع ديسمبر الحالي، استطاعت الهيئة ضبط أكثر من 502 مخالفة بحق منشآت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، بحيث تركزت هذه المخالفات على عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير، وعدم وجود الرقم الضريبي، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة في التسجيل قبل يوم الخميس القادم 20 ديسمبر الجاري، تجنباً لتعرضها للعقوبات النظامية، وحثت المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، الذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.

ودعت الهيئة المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم(19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعيSaudiVAT@، أو البريد الإلكتروني vat@gazt.gov.sa .

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