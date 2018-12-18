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ثغرة أمنية تُسرّع إيقاف متجر تطبيقات Cydia

ثغرة أمنية تُسرّع إيقاف متجر تطبيقات Cydia
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تواصل – وكالات:

قرر القائمون على متجر التطبيقات Cydia إيقاف عمل التطبيق، وأوضح “جاي فريمان” مشغل المتجر، أنه كان يرغب في إيقاف متجر التطبيقات مع نهاية العام الجاري، إلا أن ثغرة أمنية جديدة أدت إلى الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة.

ووفقاً لموقع “تك سبوت” المعنى بشؤون التكنولوجيا، فتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تقوم فيه أبل بإغلاق العديد من التطبيقات الاستغلالية المستخدمة لزيادة انتشار إمكانية الوصول إلى الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS.

ويتيح متجر التطبيقات Cydia البديل لأصحاب هواتف آي فون، الذين قاموا بعمل كسر حماية نظام التشغيل أو ما يعرف باسم “جيل بريك”، إمكانية تثبيت تطبيقات بديلة لا تلتزم بقواعد مطوري أبل، فمثلاً يمكن تعديل مظهر نظام تشغيل هاتف آي فون أو يمكن تثبيت تطبيقات توفر وظائف أو محتويات لا تسمح بها شركة أبل في متجر التطبيقات العادي.

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