بسبب المملكة.. الأمم المتحدة تحتفي باللغة العربية للعام السابع على التوالي

تواصل- فريق التحرير:

اللغة العربية أو لغة الضاد، إحدى أكثر اللغات انتشاراً على مستوى العالم، حيث يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة، يتركزون في الوطن العربي بالإضافة إلى مناطق أخرى مجاورة مثل الأحواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال وإريتريا، والكثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

لغة الضاد

وتحتل العربية الترتيب الرابع في اللغات الأكثر انتشاراً وتمدداً على الكرة الأرضية، وتتوقع الإحصائيات أن يصل عدد المتحدثين بها في عام 2050 إلى 647 نسمة، وسميت بلغة الضاد لأنها اللغة الوحيدة التي بها حرف الضاد.

وتنتمي اللغة العربية لمجموعة اللغات السامية وهي أكثرها انتشاراً، وقد أسهم في ارتفاع مكانتها أنها لغة القرآن الكريم، وانتشار الإسلام في بلدانٍ شتى، كما كُتبت بها الكثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية في العصور الوسطى، ما جعلها لغة السياسة والعلم والأدب لقرون طويلة في البلاد التي حكمها المسلمون.

قبل الإسلام

والعربية الفصحى التي تستعمل هذه الأيام في الخطابات الرسمية والكتابات، كانت منتشرة قبل الإسلام، وكانت تُنظم بها القصائد، والخطب، لكن سكان الوطن العربي يستعملون في حياتهم اليومية اللهجات المحلية المنتشرة في كل بلد.

وأثرت العربية، تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي، كالتركية والفارسية والكردية والأوردية والماليزية والإندونيسية وبعض اللغات الإفريقية الأخرى مثل الهاوسا والسواحيلية، وبعض اللغات الأوروبية كالإسبانية والبرتغالية والمالطية.

والأبجدية العربية ثاني أكثر الأبجديات انتشاراً في العالم، وتستخدم لكتابة العديد من اللغات غير العربية كالفارسية والأفغانية والكردية، ويتحدث بها سكان نحو 66 دولة حول العالم، بـ13 لهجة مختلفة.

دور المملكة

وجاء الاحتفال باللغة العربية بعد اقتراح قدمته المملكة، خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وتقرر الاحتفال بها في 18 ديسمبر من كل عام كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة عام 1973 إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة؛ لما للغة العربية من دور مهم في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته.

واحتفلت اليونسكو في أكتوبر سنة 2012 للمرة الأولى باليوم العالمي للغة العربية، وفى 23 أكتوبر 2013 قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية (أرابيا) التابعة لليونسكو، اعتماد اليوم العالمي للغة العربية كأحد العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة.

ومن مظاهر احتفال المملكة باليوم العالمي للغة العربية، نظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي باقة من البرامج المتميزة احتفاءً بهذا اليوم بمشاركة عددٍ من الخبراء.

تنظم وزارة التعليم، صباح اليوم بمقر الوزارة بالرياض، عدداً من الفعاليات والأجنحة المبتكرة والمعارض الفنية التي تُعنى بإبراز اللغة العربية وقيمتها في المجتمع.

كما تبنت وزارة الإعلام فعالية لتحدي الإلقاء بين الأطفال وكرمت فائزيها وذلك لدعم المواهب.