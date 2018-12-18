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العواد: المشاريع الرقمية بوابة الدخول إلى عصر إعلامي جديد

العواد: المشاريع الرقمية بوابة الدخول إلى عصر إعلامي جديد
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تواصل – الرياض:

أكد وزير الإعلام رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور عواد العواد، أن الرياض تشهد حاليا وسائر مدن المملكة مشاريع تقنية ورقمية طموحة، بدعم واهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وأن تلك المشاريع الرقمية ستكون بوابة الدخول إلى عصر إعلامي جديد.

جاء ذلك خلال استقباله ضيوف المملكة من الوزراء والمسؤولين والصحفيين والإعلاميين الحضور في حفل وزارة الإعلام باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي، أمس.

ووفقا لـ”الوطن” فقد تناول الاحتفال ما تشهده المملكة من نهضة في بنية الإعلام السعودي البشرية والتقنية، وما يمثله اختيار الرياض بالنسبة لتطور الإعلام العربي، والنهوض بقدراته البشرية والمادية، وتوحيد رسالته السامية في مواجهة التحديات، وحشد جهوده لخدمة قضايا الأمة والاهتمام بأولويات الإنسان العربي.

وبعد استقبال ضيوف الحفل، اصطحبهم وزير الإعلام في جولة على المعرض المصاحب الذي حوى صورا تاريخية وأدوات صحافة ووثائق عن نشأة وتطور الإعلام السعودي، وشاهد الحضور خلال الحفل عرضا مرئيا عن هوية الرياض عاصمة الإعلام العربي، التي تعكس ما تمثله الرياض كمدينة عربية عصرية تضرب جذورها في عمق التاريخ، بما تحمله من عراقة وأصالة، تلا ذلك عرض مرئي آخر عن عواصم الإعلام العربي السابقة.

ثم أقيمت مراسم تسليم درع عاصمة الإعلام العربي من العاصمة السابقة بغداد إلى العاصمة الحالية الرياض، حيث قدمه رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق الدكتور علي ناصر الخويلدي إلى وزير الإعلام رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور عواد بن صالح العواد.

كما دشن وزير الإعلام حزمة من مبادرات ومشاريع للوزارة بمشاركة ضيوف الحفل، من أبرزها موقع التواصل الحكومي الرقمي، وبوابة الرياض عاصمة الإعلام العربي، ومسابقات الإعلام، وفي ختام الاحتفال كرّم العواد الفائزين في مسابقة تحدي الإلقاء للأطفال، ثم كُرِّم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير الدكتور بدر الدين علالي، ومدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العربي والوزير المفوض الدكتور فوزي محمد الغويل.

وكان وزير الإعلام عقد لقاء مع وزراء الإعلام والاتصال في الدول العربية على هامش الاحتفال، وألقى كلمة أكد فيها أن الاحتفال بالرياض عاصمة للإعلام العربي يتضمن عدة فعاليات، مثل استضافة الرياض للملتقى الإعلامي العربي الأول الذي يبحث آليات وسبل تنفيذ الحملة الإعلامية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واستضافة الرياض لاجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، إضافة إلى اجتماعي اللجنة الدائمة للإعلام العربي، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب. وأوضح الوزير العواد أن اللقاء يهدف إلى طرح عدد من المبادرات والأفكار والتشاور حولها.

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