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محافظ تنظيم الكهرباء: المملكة تملك 40% من قدرات كهرباء الدول العربية مجتمعة

محافظ تنظيم الكهرباء: المملكة تملك 40% من قدرات كهرباء الدول العربية مجتمعة
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تواصل- فريق التحرير:

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رئيس المنتدى العربي لمنظمي الطاقة الدكتور عبدالله الشهري، أن المملكة تملك 40% من قدرات الكهرباء في الدول العربية مجتمعة.

وأوضح على هامش أعمال ورشة العمل الخاصة بـ”الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء”، المنعقدة حاليا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن قطاع الكهرباء بالسعودية شهد طفرة كبيرة خلال العقود الأربعة الماضية، وأن المملكة انتقلت في مجال تنظيم الكهرباء من التكامل الرأسي لصناعة الكهرباء إلى سوق الكهرباء المفتوح.

ولفت إلى أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال التنظيم والتعاون للوصول في مرحلة ما إلى السوق العربية المشتركة للكهرباء.

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