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فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والماجستير بجامعة الأمير محمد بن فهد

فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والماجستير بجامعة الأمير محمد بن فهد
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت عمادة شؤون الطلاب والتسجيل بجامعة الأمير محمد بن فهد، باستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2018م، لبرامج البكالوريوس والماجستير، وذلك من خلال موقع الجامعة ” ‪pmu.edu.sa ،أو تقديم الطلبات مباشرة إلى مكتب القبول بالحرم الجامعي.

كما وافقت إدارة الجامعة على فتح باب التسجيل لدراسة الماجستير والبكالوريوس للطالبات خلال الفترة المسائية طيلة أيام الأسبوع، وذلك بهدف تشجيع الموظفات على إكمال دراستهن الأكاديمية في كافة المراحل المتاحة بكل يسر وسهولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أسهمت الجامعة في تخريج عدد كبير من الموظفين الخريجين الذين أكملوا دراستهم على رأس العمل وهو ما أسهم في ارتقاء مستوياتهم الوظيفة في العديد من القطاعات الحكومية والأهلية الكبرى.

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