الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من «الضمان الصحي» للمؤسسات.. يُهم كل موظف

تحذير شديد اللهجة من «الضمان الصحي» للمؤسسات.. يُهم كل موظف

«فيزا إلكترونية» قريباً في المملكة لمواطني هذه البلدان

«فيزا إلكترونية» قريباً في المملكة لمواطني هذه البلدان

اليوم.. إعلان ميزانية المملكة 2019

اليوم.. إعلان ميزانية المملكة 2019

تعميم مهم من وزير الصحة بشأن الأخطاء الطبية الجسيمة

تعميم مهم من وزير الصحة بشأن الأخطاء الطبية الجسيمة

دراسة تتوصل لنتيجة مثيرة عن علاقة «الجدال بين الأزواج» والموت المبكر

دراسة تتوصل لنتيجة مثيرة عن علاقة «الجدال بين الأزواج» والموت المبكر
Psychotic Controlling Girlfriend
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة تتعلق بالعلاقة بين الأزواج، حيث أفادت أن الأزواج الذين يجادلون بعضهم البعض لديهم مخاطر أقل من اعتلال الصحة والموت مبكراً.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أوضح الباحثون الأمريكيون أن هذا ينطبق فقط على الأزواج الذين يتجادلون مع بعضهما البعض، بينما إذا كان أحدهم يغضب والطرف الآخر لا يعبر عن مشاعره، فقد يكاد يضاعف خطر الوفاة المبكرة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون الأمريكيون من مجلة الطب النفسي الجسدي ، استجابات حوالي 192 من الأزواج على مدار 32 عامًا لمعرفة ما إذا كانت الطريقة التي جادلوا بها تؤثر على عمرهم.

وقال عالم النفس “كايل بوراسا، من جامعة أريزونا: ‘كلما زاد عدم التوافق لدى الأزواج عند الغضب، زاد خطر الموت المبكر”.

وأضاف الباحثون أن كثرة الجدال ليست مشكلة بين الأزواج لكن المشكلة تكمن في طريقة التعامل مع بعضهم البعض.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دراسة تكشف العلاقة بين لقاح الإنفلونزا والموت المبكر

دراسة تكشف العلاقة بين لقاح الإنفلونزا والموت المبكر

دراسة تحذر: إذا كنت تعاني من السكر فأنت أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض

دراسة تحذر: إذا كنت تعاني من السكر فأنت أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض

دراسة بجامعة الملك خالد تُحذر من التقنيات الحديثة على لغة الأطفال

دراسة بجامعة الملك خالد تُحذر من التقنيات الحديثة على لغة الأطفال

دراسة: المملكة ضمن الأعلى استهلاكاً للدواجن عالميًا

دراسة: المملكة ضمن الأعلى استهلاكاً للدواجن عالميًا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>