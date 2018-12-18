دراسة تتوصل لنتيجة مثيرة عن علاقة «الجدال بين الأزواج» والموت المبكر

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة تتعلق بالعلاقة بين الأزواج، حيث أفادت أن الأزواج الذين يجادلون بعضهم البعض لديهم مخاطر أقل من اعتلال الصحة والموت مبكراً.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أوضح الباحثون الأمريكيون أن هذا ينطبق فقط على الأزواج الذين يتجادلون مع بعضهما البعض، بينما إذا كان أحدهم يغضب والطرف الآخر لا يعبر عن مشاعره، فقد يكاد يضاعف خطر الوفاة المبكرة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون الأمريكيون من مجلة الطب النفسي الجسدي ، استجابات حوالي 192 من الأزواج على مدار 32 عامًا لمعرفة ما إذا كانت الطريقة التي جادلوا بها تؤثر على عمرهم.

وقال عالم النفس “كايل بوراسا، من جامعة أريزونا: ‘كلما زاد عدم التوافق لدى الأزواج عند الغضب، زاد خطر الموت المبكر”.

وأضاف الباحثون أن كثرة الجدال ليست مشكلة بين الأزواج لكن المشكلة تكمن في طريقة التعامل مع بعضهم البعض.