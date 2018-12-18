تحديث جديد لتطبيق BBM على نظامي أندرويد و iOS

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة بلاك بيرى تحديثاً جديداً لتطبيق التراسل الفوري التابع لها BBM على كل من منصتي أندرويد وiOS، والذي يضيف العديد من الميزات للمستخدمين.

ووفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي، فإن من أبرز مميزات التحديث الجديد مطابقة مكالمات الفيديو الآن مع حجم الشاشة على هاتف المستخدم، مما يسمح له بمشاهدة المزيد من الأصدقاء، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون هواتف ذات الشاشات كبيرة، كما يمكن الآن دعوة الأصدقاء للانضمام للمجموعات بسهولة أكبر.

كما قامت BlackBerry بتحديث شروط الخدمة الخاصة بـ BBM، والتي يمكن العثور عليها على صفحة الدعم، فيما تشير بعض التقارير إلى أن بلاك بيرى تبحث عن شركة تقوم بشراء خدمة التراسل الفوري التابعة لها BBM بمبلغ مقبول على غرار ما حدث مع واتس آب التي تم بيعها مقابل 21 مليار دولار.