الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من «الضمان الصحي» للمؤسسات.. يُهم كل موظف

تحذير شديد اللهجة من «الضمان الصحي» للمؤسسات.. يُهم كل موظف

«فيزا إلكترونية» قريباً في المملكة لمواطني هذه البلدان

«فيزا إلكترونية» قريباً في المملكة لمواطني هذه البلدان

اليوم.. إعلان ميزانية المملكة 2019

اليوم.. إعلان ميزانية المملكة 2019

تعميم مهم من وزير الصحة بشأن الأخطاء الطبية الجسيمة

تعميم مهم من وزير الصحة بشأن الأخطاء الطبية الجسيمة

تحديث جديد لتطبيق BBM على نظامي أندرويد و iOS

تحديث جديد لتطبيق BBM على نظامي أندرويد و iOS
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة بلاك بيرى تحديثاً جديداً لتطبيق التراسل الفوري التابع لها BBM على كل من منصتي أندرويد وiOS، والذي يضيف العديد من الميزات للمستخدمين.

ووفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي، فإن من أبرز مميزات التحديث الجديد مطابقة مكالمات الفيديو الآن مع حجم الشاشة على هاتف المستخدم، مما يسمح له بمشاهدة المزيد من الأصدقاء، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون هواتف ذات الشاشات كبيرة، كما يمكن الآن دعوة الأصدقاء للانضمام للمجموعات بسهولة أكبر.

كما قامت BlackBerry بتحديث شروط الخدمة الخاصة بـ BBM، والتي يمكن العثور عليها على صفحة الدعم، فيما تشير بعض التقارير إلى أن بلاك بيرى تبحث عن شركة تقوم بشراء خدمة التراسل الفوري التابعة لها BBM بمبلغ مقبول على غرار ما حدث مع واتس آب التي تم بيعها مقابل 21 مليار دولار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«جوجل» تعيد تصميم واجهة تطبيق الاتصال

«جوجل» تعيد تصميم واجهة تطبيق الاتصال

«يوتيوب» يطرح ميزة منتظرة لمستخدمي أندرويد وios

«يوتيوب» يطرح ميزة منتظرة لمستخدمي أندرويد وios

لمستخدمي هواتف أندرويد.. حيلة جديدة لإطالة عمر البطارية

لمستخدمي هواتف أندرويد.. حيلة جديدة لإطالة عمر البطارية

ميزة جديدة بـ «واتس آب» تتعلق بالرسائل الصوتية.. الاستخدام أصبح أسهل

ميزة جديدة بـ «واتس آب» تتعلق بالرسائل الصوتية.. الاستخدام أصبح أسهل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد
مقال بين الألف والياء “حزم!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء “حزم!!”

المزيد
الشمس تُشرِق من الغرب
تدوينات حرة

الشمس تُشرِق من الغرب

المزيد
بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس
تقارير وحوارات

بالصور.. القصة الكاملة لأول نقود سعودية رسمية من النحاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>