والد الطفل الملسوع يرد على «صحة جازان»

تواصل- جازان:

قال المواطن حمد كليبي، والد الطفل الذي تعرض للسعات من كائن بحري غريب أدت لإصابته بتشنجات وظهور آثار غريبة على جسده، ردًا على “صحة جازان” بأنه هو مَن أخرج ابنه من المستشفى قبل انتهاء العلاج، قائلا “إن ذلك غير صحيح”.

وأضاف والد الطفل، أن وضع ابنه كان صعباً حينما أحضره للمستشفى، التي لم تتعامل مع حالته على أنها طارئة وحرجة، واكتفوا فقط بمنحه حقنة حساسية دون أخذ مقياس الحرارة، ومنح وصفة الدواء قبل الكشف عليه، بحسب وصفه.

وأضاف، أن المستشفى لم يتخذ معه أي إجراء رغم خطورة حالته، مشيرا إلى أنه ليس صحيحاً أنه أخرج ابنه قبل استكمال الإجراءات والذي حدث أنه اضطر لإخراج ابنه لعدم التعامل مع حالته بما يلزم، حيث أكدت له إدارة المستشفى عدم توافر الإمكانيات كما أنهم لم يتخذوا أي إجراء لتحويله.

وكانت صحة جازان، ذكرت في تعليقها على حالة الطفل، أنه استقبل بمستشفى أحد المسارحة وقدمت له الإسعافات الأولية قبل أن يخرجه والده من المستشفى أثناء إكمال الإجراءات ويتوجه به لمستشفى الملك فهد، وهناك استقبل بقسم الطوارئ وأعطي الأدوية اللازمة لحين توفر سرير تنويم له.