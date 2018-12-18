تفاؤلاً بالموازنة الجديدة.. أسهم المملكة ترتفع لأعلى مستوى في 75 يوماً

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ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسية أمس (الاثنين) 60 نقطة، بنسبة 0.8%، ليغلق عند 7.968 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في نحو شهرين ونصف (75 يوماً)، وذلك قبيل إعلان ميزانية المملكة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال.

وأغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على ارتفاع أيضا بـ3 نقاط، بنسبة 0.14%، ليصل إلى 2.545 نقطة.

يأتي ذلك فيما انضمت السوق المالية السعودية «تداول» كشريك لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، لتنضم «تداول» إلى نحو 80 سوقاً مالية شريكة حول العالم.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مستوى الاستدامة في السوق المالية السعودية بالعمل مع المصدرين والمشاركين في السوق والجهات ذات العلاقة.

ووفقاً للاتفاقية، ستعمل «تداول» على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية، التي تغطي 5 ركائز أساسية في إطار أهداف التنمية المستدامة.