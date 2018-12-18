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كورسات مجانية على الإنترنت للالتحاق بمجالات عمل واعدة

كورسات مجانية على الإنترنت للالتحاق بمجالات عمل واعدة
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تواصل – وكالات:

ذكر تقرير في موقع Class Central لعام 2018 أن منصات التعلم الإلكتروني تمكنت من اجتذاب 101 مليون دارس وأن 900 جامعة على مستوى العالم بدأت في إنتاج كورسات يتم دراستها عبر الإنترنت كما بلغ عدد الكورسات المتاحة 11.400 كورس.

من هذا المنطلق، نستعرض فيما يلي مجموعة من الكورسات المجانية المتاحة على منصة كورسيرا، التي تعد أشهر منصات التعلم الإلكتروني عبر الإنترنت حيث بلغ عدد المستخدمين بها 33 مليون مستخدم:

1- ابدأ تصميم تطبيق أندرويد بنفسك Build Your First Android App
كورس مقدم من CentraleSupélec وهو معهد فرنسي للتعليم العالي متخصص في تدريس الهندسة والتكنولوجيا، و يعتمد الكورس على التطبيق العملي وتنفيذ مشروع كامل يشمل إنتاج تطبيق أندرويد في النهاية.

يوفر الكورس قوالب بناء قابلة للتخصيص للتمكن من إنتاج تطبيقات أندرويد مختلفة، والفترة الزمنية اللازمة لإتمام الكورس والمشروع الخاص به 20 ساعة تقريباً تنقسم إلى 10 ساعات للدراسة و 10 ساعات لتنفيذ المشروع، وذلك على مدار 4 أسابيع.

2- الأمن الإلكتروني ونطاقاته العشرة Cybersecurity and Its Ten Domains
كورس مقدم من مؤسسة أمريكية تسمى University System of Georgia وهي وكالة تضم 26 مؤسسة للتعليم العالي بولاية جورجيا الأمريكية، والكورس مصمم للمبتدئين في عالم الأمن الإلكتروني.

هذا الكورس لا يتطلب وجود سابق معرفة بمجال أمن المعلومات، كما يقوم بتوجيه الدارسين إلى مراجع مفتوحة مجانية لتعلم المزيد عن نطاقات هذا المجال الواعد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إدارة المخاطر و التشفير وأمن الشبكات وبنية أمن المعلومات وغيرها الكثير.

الكورس سيحتاج منك تكريس 8 ساعات تقريباً لمطالعة المحتوى التعليمي الخاص به وذلك على مدار 4 أسابيع، وهو متاح مجاناً.

3- دليل المطورين لإنترنت الأشياء A Developer’s Guide to the Internet of Things
كورس مقدم من شركة IBM ويتطلب معرفة سابقة بمجال البرمجة، كما يتطلب تكريس 30 ساعة تقريباً على مدار 4 أسابيع لإتمامه.

الهدف من هذا الكورس هو تدريب الدارسين على تطوير حلول لتقنيات إنترنت الأشياء بحيث تقوم بتجميع البيانات من الأجهزة الموثوقة وإرسالها إلى منصة سحابية لتتم الاستفادة منها بعدة طرق.

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